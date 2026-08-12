В Курганской области число ДТП с пешеходами выросло на 28%

За январь — июль 2026 года на дорогах Курганской области зафиксировано 73 аварии с участием пешеходов. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

В этих ДТП погибли семь человек, получили травмы — 67. Как подчеркивают в пресс-службе ведомства, пятеро из семи скончавшихся стали участниками ДТП по собственной неосторожности. Последняя авария произошла днем 11 августа в Кургане. По предварительным данным, 57-летний мотоциклист двигался со стороны улицы Промышленной в направлении Химмашевской по проспекту Машиностроителей. В этот момент 52-летний пешеход решил перебежать дорогу в неустановленном месте, и водитель его сбил. В результате ДТП местного жителя госпитализировали с травмами.

Виталина Ярховска