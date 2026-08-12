Челябинцев обвиняют в попытке контрабанды военного оборудования

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в попытке незаконно перевезти за границу оборудование, которое можно использовать при создании военной техники (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

УФСБ установлено, что два местных жителя 36 и 40 лет решили незаконно перевезти оборудование военного назначения для бронетанковой техники. Они оформили отправку груза в одну из стран Центрального-Азиатского региона через транспортную компанию. После этого подельников задержали, разрешительных документов на вывоз товара у них не было.

Виталина Ярховска