Суд назначил 18-летнему студенту из Орла четыре года за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам исправительной колонии общего режима 18-летнего студента техникума из Орла Максима Матюшенко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо основного наказания, фигуранту на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, юноша не был согласен с действиями властей в связи с проведением СВО и негативно относился к участникам спецоперации. В апреле 2025 года он разместил в открытом Telegram-канале шесть сообщений, в которых оправдывал насилие в отношении военнослужащего Генштаба ВС РФ. Также в этих постах он положительно оценивал деятельность запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» — одобрял ее идеологию, действия и убеждения, связанные с насилием и убийствами. Кроме того, молодой человек утверждал, что необходимо совершать насильственные действия в отношении большевиков и их потомков, и пытался обосновать такую необходимость.

Осужденный также опубликовал текстовое сообщение, в котором положительно оценивал нацизм, идеологию Третьего рейха и деятельность руководства нацистской Германии в годы Второй мировой войны, включая военные преступления и убийства.

Максим Матюшенко (внесен в перечень экстремистов и террористов) вину признал полностью.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 25-летнюю Алину Ткаченко (внесена в перечень экстремистов и террористов), работавшую барменом в парк-отеле «Мечта» под Орлом, приговорили к четырем годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма и призыв к террористической деятельности.

Мария Свиридова