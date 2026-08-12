Бармену из парк-отеля под Орлом дали четыре года за три комментария в Telegram

Второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 25-летнюю Алину Ткаченко (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), работавшую барменом в парк-отеле «Мечта» под Орлом. Она признана виновной в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что осужденная написала в мессенджере Telegram в общем доступе три комментария, в которых были признаки призывов к террористической деятельности и ее пропаганды. Сделала она это, как считает следствие, потому что являлась «противником политики органов государственной власти РФ в связи с принятым решением о проведении Вооруженными силами РФ на территории Украины специальной военной операции и испытывала неприязнь к лицам, принимающим участие в ее проведении».

Деяние квалифицировали как публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Помимо основного наказания, фигурантке на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.

«В судебном заседании Ткаченко (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) виновной себя в инкриминируемом ей деянии признала, в содеянном раскаялась, пояснив, что на момент публикации комментариев она осуждала проведение СВО и разделяла оппозиционные взгляды в отношении руководства Российской Федерации»,— заявили в суде.

В середине июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что 2-й Западный окружной военный суд признал виновной в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) 23-летнюю жительницу Воронежа Екатерину Цвелову. Ее приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. и трехлетнему запрету администрировать сайты и каналы.

Денис Данилов