Температура плавления

Приход августа — традиционное начало волны отпусков. До сентября осталось не так много, а значит, у нас есть последняя возможность получить идеальный загар: разбираемся, как сделать это без вреда здоровью.

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ДО

За пару дней до долгожданной поездки важно подготовить кожу, чтобы она восприняла воздействие солнца безопасно. Ультрафиолет ускоряет испарение влаги с поверхности эпидермиса и еще сильнее разрушает защитный липидный барьер, если он ослаблен. Это приводит к обезвоживанию, зуду, покраснению, шелушению, морщинам. Поэтому за несколько недель до выхода на пляж стоит уделить время увлажнению — как снаружи, так и изнутри. Во втором случае поможет питьевой режим, а в первом — правильные средства. В компонентах бьюти-баночек следует искать гиалуроновую кислоту, глицерин, витамины Е и С, экстракт трюфеля. Здорово, если средство будет сочетать несколько функций — например, как у солнцезащитной линейки d’Alba, позволяющей выбрать вариант под потребности кожи в абсолютно любом формате, вплоть до стика и кушона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солнцезащитная линейка d’Alba

Солнцезащитная линейка d’Alba



Особое внимание стоит обращать внимание на продукты с высоким содержанием бета-каротина (провитамина А) — морковь, батат, шпинат, паприку. Данный компонент помогает стимулировать выработку меланина и работает как антиоксидант. Это позволяет получить более равномерный, золотистый тон во время загара и снизить вред от УФ-излучения.

Не забывайте про мягкое отшелушивание: легкий пилинг удалит ороговевшие частицы, что также позволит загару лечь ровнее. Главное делать это хотя бы за пару дней до поездки и не увлекаться: агрессивные скрабы с крупными частицами или кислотами могут травмировать кожу и сделать ее чувствительной.

ВО ВРЕМЯ

После того как подготовка завершена, а самолет приземлился в точке Х, у многих начинается одержимая погоня за смуглой кожей — и здесь главное вовремя сказать себе «стоп». Не занудствуем, но спешим напомнить: УФ-лучи проникают в клетки кожи и повреждают их, заодно вызывая окислительный стресс, поэтому загар скорее становится защитной реакцией кожи на повреждение, чем приятным бонусом. Старайтесь соблюдать несколько простых правил — не пребывать на агрессивном солнце в период с 11:00 до 16:00, использовать SPF 50+ и обновлять средство каждые два часа, а также стараться давать коже постепенно привыкать к солнцу и уходить в тень каждые 40 минут.

Очень удобно применять спреи — такой формат позволяет «достать» до любых участков тела и обновлять защиту без усилий. У Thalgo есть настоящая находка: спрей-молочко с алоэ вера и средиземноморскими водорослями, что обеспечивает антивозрастной эффект и увлажнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрей-молочко с алоэ вера и средиземноморскими водорослями Thalgo

Спрей-молочко с алоэ вера и средиземноморскими водорослями Thalgo



Рассчитать необходимое количество можно благодаря правилу «двух пальцев» — необходимо вытянуть указательный и средний палец, выдавив на них крем по всей длине. Этого будет достаточно для защиты лица и шеи. На руки понадобится примерно одна столовая ложка, на ноги — две. Такое же количество необходимо наносить на живот, грудь и спину.

ПОСЛЕ

День на море — настоящее испытание для кожи. Не спешите доставать из холодильника сметану или другие народные средства, лучше обратиться к качественной косметике с грамотным составом: обычно на ней есть пометка «После загара» (After Sun). Внутри ищите пантенол, экстракты алоэ вера, календулы, ромашки, сквалан, аллантоин, ниацинамид. Все они восстанавливают защитный барьер кожи и помогают успокоить ее. Хороший вариант — Thalgo Riviera Sun Plumping Melting Fluid After Sun Face, флюид, невесомая текстура которого будет приятно ощущаться на раздраженной коже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флюид Thalgo Riviera Sun Plumping Melting Fluid After Sun Face

Флюид Thalgo Riviera Sun Plumping Melting Fluid After Sun Face



Перед тем как наносить средства после загара, рекомендуется принять прохладный душ. И, конечно же, надолго отложить скрабы и жесткие мочалки, чтобы не усугубить положение.

Ну а после возвращения из отпуска лучше продолжать пользоваться защитными средствами, потому что кожа, поврежденная ультрафиолетом, все еще остается уязвима и подвержена гиперпигментации. Главное — бережный подход и надежная защита. Именно они позволят получить желанный бронзовый оттенок кожи без серьезных последствий.

София Балаян