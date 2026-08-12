Ставка не кроет доверие

В июле объем кэша в обращении вырос на 700 млрд руб. Это больше, чем за аналогичный период прошлых лет, и рекорд 2026 года, рассказали в Центробанке. Показатель вырос сразу на 200 млрд по сравнению с июньскими данными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

При этом в ЦБ считают, что отток наличных не повлиял на ликвидность финансового сектора. Регулятор фиксирует усиление конкуренции за средства. Кроме того, стоимость однодневного займа стала значительно выше ключевой ставки. Что стало причиной такого тренда, “Ъ FM” обсудил с исполнительным директором Института экономической политики Гайдара Сергеем Приходько:

«Люди не доверяют банку в экономической политике, значит, у них есть какие-то сомнения. Это всегда было так. Высокие ставки не компенсируют недоверие. То есть 15-17% — это, конечно, хорошо, но я боюсь, что я не только эти проценты не получу, но и свои деньги обратно не верну. Я не говорю, что так и будет, отнюдь. Другой вопрос, насколько аргументированы эти страхи.

Я пока деньги не забирал. Гарантировать, что я абсолютно прав, никому бы не стал».

Ранее экономисты допускали, что ЦБ перестанет снижать ставку или вовсе повысит ее. Однако динамика не создает дополнительного спроса на товары и услуги, подчеркивал регулятор. При этом в Сбере тенденцию называли «тревожной». Однако пока ситуация находится под контролем ЦБ, говорит президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков:

«На рынок акций это существенно никак не влияет, потому что все его участники находятся в белой зоне. Явление охватывает малый и средний бизнес. Когда на рынке много наличных, есть риск возрождения такой услуги, как обнал. Вероятно, государство начнет более жестко мониторить.

Я думаю, мы услышим про какие-то новые кейсы в ближайшее время — мол, очередные компании, участвующие в обнальных схемах, были разоблачены.

В данный момент это не проблема. Она ей станет, когда бюджетные поступления от того же самого МСБ сократятся на 20-30%. Но я думаю, уже и 10% — это такой значимый триггер, после которого будут предприниматься какие-то действия. Для физических лиц могут появиться какие-то новые более жесткие ограничения по максимальным суммам, которые можно вносить при оплате покупок наличными».

Сбер прогнозирует переток ликвидности в наличные в 2026 году на сумму 3,8 трлн руб. По данным ЦБ, в январе объем бумажных денег в обращении в России составлял почти 20 трлн руб.

Леонид Пастернак, Анжела Гаплевская