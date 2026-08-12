В Севастополе задержан предполагаемый сторонник запрещенного РДК

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянина 1977 года рождения. Его подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщили в крымском управлении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, мужчина неоднократно оставлял в Telegram комментарии, в которых поддерживал движение «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической и запрещена в России).

В отношении задержанного возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма. Мужчину арестовали. По указанной статье ему грозит до семи лет лишения свободы.