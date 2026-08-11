Грузовой автокомплекс на трассе под Воронежем продают за 295 млн рублей

В Рамонском районе Воронежской области выставлен на продажу трехэтажный грузовой автокомплекс площадью 1 900 кв. м. Стоимость лота составляет 295 млн руб. Объект расположен на территории Айдаровского сельского поселения на 484-м километре трассы М-4 «Дон». Объявление о продаже комплекса было опубликовано на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По указанному в объявлении адресу располагаются объекты ООО «Грузавто Сервис-36». По данным Rusprofile, компания была зарегистрирована в Воронеже в марте 2012 года и работает в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Единственным учредителем и директором фирмы выступает Дмитрий Сухарев. Уставный капитал предприятия составляет 400 тыс. руб.

Финансовое положение ООО «Грузавто Сервис-36» за 2025 год заметно ухудшилось. Выручка сократилась на 43,9% — с 1,3 млрд до 754,6 млн руб., а чистый убыток составил 147 млн руб. против 5 млн годом ранее. В настоящее время компания выступает ответчиком по 10 арбитражным делам на сумму 21 млн руб. В отношении фирмы открыто восемь исполнительных производств на 27 млн руб.

В объявлении на «Авито» говорится, что комплекс оборудован производственным зданием — автосервисом. Площадь земельного участка составляет 4,3 га, из которых асфальтировано 2,5 га. Инфраструктура производственного здания включает 18 ремонтных постов, три ремонтные ямы, четыре сквозных проезда, два заезда и грузовую мойку.

Накануне, 10 августа, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что цена продажи недостроенного завода «Хобитек» в индустриальном парке «Перспектива» на территории села Бабяково Новоусманского района Воронежской области снизилась еще на 70 млн руб. — теперь за цех и административно-бытовой корпус совокупной площадью около 4,5 тыс. кв. м просят 130 млн руб.

Денис Данилов