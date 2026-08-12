Число трудоустроенных в Удмуртии ветеранов СВО выросло вдвое за семь месяцев

Чуть более 150 ветеранов СВО и членов их семей получили работу в Удмуртии за семь месяцев через государственный центр занятости «Работа России». Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам директор кадрового центра в Удмуртии Максима Фефилова, была усилена работа над привлечением работодателей для трудоустройства ветеранов СВО по госпрограмме субсидирования найма.

Участники СВО идут работать водителями, сварщиками, охранниками, автослесарями, машинистами, трактористами, геодезистами и др. Некоторые становятся операторами БПЛА. Члены их семей трудоустраиваются в том числе методистами, воспитателями и их помощниками, финансовыми менеджерами, соцработниками.

Напомним, по программе «СВОй резерв18» в органах власти и организациях Удмуртии уже трудоустроены 16 ветеранов СВО.