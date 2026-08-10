Ветеран СВО станет замглавы Красногорского района Удмуртии

Ветерана СВО и выпускника программы «СВОй резерв18» Максима Гуменникова назначили заместителем главы администрации Красногорского района Удмуртии. С 12 августа он будет курировать вопросы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и поддержки участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Свой трудовой путь начинал с милиционера, затем работал в составе группы задержания вневедомственной охраны, участковым инспектором. Перед уходом на спецоперацию работал в должности заместителя начальника пункта полиции “Красногорский”»,— говорится в сообщении.

Максим Гуменников отправился в зону СВО в ноябре 2023 года. После получения ранения вернулся домой и начал участвовать в программе «СВОй резерв18», где изучал госслужбу, экономику и финансы.

В пресс-службе главы и правительства отмечают, что уже 16 человек трудоустроены в органах власти и организациях Удмуртии после прохождения программы.

Напомним, другого участника СВО назначили главным специалистом конструкторского отдела разработки медицинской техники ижевского концерна «Аксион».