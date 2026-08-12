Пошлины не тянут резину

Импортная резина подорожает. Минпромторг примет решение о повышении пошлин на шины иностранных производителей по итогам расследования Евразийской экономической комиссии. Ранее туда обратились крупнейшие производители из России, Белоруссии и Казахстана. Собеседники “Ъ FM” говорят, что подорожание затронет и отечественный сегмент. Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе резины, еще в апреле. С начала 2026 года в России заблокировали продажу уже почти 1 млн потенциально опасных шин. Еще 2 млн не были допущены на рынок из-за проблем с документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ

По характеристикам российские марки в большинстве случаев выигрывают у китайских, но решающим фактором остается бюджет покупки, считает автоэксперт Андрей Осипов:

«Типоразмеры китайских шин способны полностью закрыть российский рынок. Получилось так, что импорт такой продукции оказался выгодным, не говоря уже о ее себестоимости. Это привело к тому, что наши шины, пусть даже бывших именитых брендов, которые по своим характеристикам во многом превосходят аналогичную китайскую продукцию, оказались в невыгодном положении. Потребитель, который голосует кошельком, вынужден был выбирать более дешевую китайскую продукцию. На мой взгляд, изменение таможенной и фискальной политики в отношении импортируемых покрышек неизбежно приведет к росту цен, поскольку местные производители не преминут этим воспользоваться».

По данным аналитиков Национального агентства промышленной информации, к этому летнему сезону премиальные легковые шины подорожали почти на 11%. Сейчас комплект летней резины на 21 радиус от китайской марки Landsail обойдется в 64 тыс. руб. Изготовленный на российском заводе Ikon — в 110 тыс. руб. А от французского бренда Michelin, но китайского производства, — не менее 160 тыс. руб. Бренды из ЕАЭС предложили ввести 30-процентные пошлины на поставки из-за рубежа. Это почти сравняет их в цене с отечественным предложением, однако импорт не исчезнет, продолжает автоэксперт Андрей Осипов:

«Сами российские производители, к сожалению, не могут на 100% покрыть потребности россиян в шинах и нормально конкурировать с маркетплейсами и другими игроками, которые массово наладили импорт китайской продукции, в том числе именитых брендов — Michelin, Pirelli, Continental, которые производятся на китайских заводах.

Думаю, что будет налажен серый импорт. Такие схемы уже существуют: например, в Китае можно купить уже забортированные колеса и ввезти сюда под видом б/у. В этом случае действует совершенно другое налогообложение».

До 2022 года, завод Nokian Tyres, который продолжает работать под брендом Ikon значительную часть продукции поставлял на экспорт в Скандинавию, Европу, США и Канаду. После ограничения экспорта мощности остались невостребованными, говорят эксперты. При этом запускать там линии с редкими типоразмерами выше 21-го радиуса, нецелесообразно, говорит автоэксперт Олег Мосеев:

«Проблем с налаживанием производства как такового нет, есть нюансы. Во-первых, это инвестиции, во-вторых, время, и, в-третьих, надо понимать, что есть типоразмеры, которые просто неэффективно производить в России: потребление этих шин недостаточное для того, чтобы выпускать их здесь на заводе, а не привозить из-за границы, где какой-нибудь завод производит их на весь мир».

Как ранее сообщал “Ъ”, в 2025 году в Россию было ввезено почти 25,5 млн шин. 75% этих поставок обеспечили около 200 китайских марок.

Юлия Савина