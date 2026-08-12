Акции владельца Hello Kitty упали на 20% после публикации квартальной отчетности

Котировки японской компании Sanrio (владеет брендом Hello Kitty) на Токийской фондовой бирже на пике теряли 20% — это самое сильное падение с 2014 года, передает Bloomberg. По состоянию на 12:28 мск котировки компании снижались на 18,12% — до $1,191 тыс.

Накануне Sanrio отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2026 года. Операционная прибыль компании выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $141 млрд. Выручка за квартал увеличилась на 21% — до $326,5 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, достигла $97,3 млрд (+9%).

Опрошенные Bloomberg аналитики Morgan Stanley считают, что инвесторы оценили результаты компании нейтрально и решили приступить к фиксации прибыли. Тем не менее бизнес Sanrio, по их оценке, развивается стабильно. С начала года акции компании выросли на 50%.