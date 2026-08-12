QR-коды встали на пути бизнеса

Малому и среднему бизнесу стало сложнее вывозить товары из ЕАЭС из-за технических сбоев в системе подтверждения ожидания поставки товаров. С июня бизнес обязан сначала направить сведения о доставке в ФНС, затем провести обеспечительный платеж и получить QR-код, который контрагент должен показать на границе. Без него не пропустят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ FM”, QR-коды прогружаются не всегда, а система не фиксирует платежи даже после зачисления аванса. Техподдержки нет, а в справочной дают общие сведения. Кроме того, все введенные документы невозможно ни отредактировать, ни удалить. На этом фоне бизнес предлагает отсрочить работу системы, отмечает сооснователь платформы для бизнеса Digital VED Анна Фомичева:

«Система СПОТ в первую очередь создана для того, чтобы "обелить" поток, который идет из ЕАЭС. Потому что очень долго мы видели, что Киргизия и Казахстан служат хабами по перевалке альтернативных поставок из Китая. Система заработала, но еще есть баги и проблемы с той же генерацией самого QR-кода, что вызывает задержки. Не всегда у малого бизнеса есть возможность привлечь специалиста, который это может сделать.

А вот в том, что нужно вносить обеспечительный платеж в виде НДС, — это уже другая история. Китайцы хуже дают отсрочки, и селлерам нужно платить 100-процентную предоплату, чтобы вывести товар. Если мы покупаем в ЕАЭС, то теперь тоже нужно платить обеспечительный платеж в виде НДС, и, конечно, на малый бизнес это ложится непосильной мерой. Здесь возникает вопрос: а может быть, все-таки отложить на 2027 год эту историю? Что же будет с малым бизнесом дальше, если продолжатся такие усложнения процессов?»

Между тем, по словам собеседников “Ъ FM”, многие надеялись, что система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) упростит отчетность для ФНС. Но декларацию о ввозе товаров все равно приходится подавать, как и заявление о косвенных налогах. На задержки на границе влияет и невнимательность владельцев груза к оформлению документов по новой системе, говорит руководитель бухгалтерского агентства «Финансовая сфера» Анна Родионова:

«Транспортные компании перед загрузкой машины дают данные на автомобиль и формируют QR-код для прохождения таможенного контроля. Но многие предприниматели ввиду того, что не понимают важность этого процесса, задерживают весь автопоток. Бывают периодические проблемы с быстрым зачислением на баланс обеспечительного платежа, но чаще всего в течение одного-трех часов деньги на балансе отображаются — платежное поручение обрабатывается сейчас очень быстро».

В ФНС рассказали «Известиям», что система СПОТ работает штатно, а сбои носят единичный характер и связаны с ошибками самих предпринимателей при заполнении документов. С 1 июня ведомство обработало почти 380 тыс. документов.

Юлия Савина, Екатерина Вихарева