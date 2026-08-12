Зарубежные СМИ: Как Европа готовится к солнечному затмению?

Европа готовится к полному солнечному затмению, первому за 27 лет. Туристы со всего мира массово летят в Испанию и Исландию. Сегодня вечером именно там можно будет наблюдать редкое природное явление. Правда, всего в течение нескольких минут. Ожидается, что только на Пиренейский полуостров приедут около 6 млн охотников за солнечным затмением. Или, по-научному, умбрафилов. Их не пугают ни экстремальная жара, ни лесные пожары. На этом фоне в некоторых пригородах Мадрида начались протесты из-за наплыва туристов. А на исландских дорогах впервые за много лет образовались заторы. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

Единственная страна в мире, где можно наблюдать полное солнечное затмение в хороших условиях, — это Испания. С такой оценкой согласны и ученые, и туристы. На Земле мест, где можно увидеть природное явление во всей красе, довольно мало. Тень луны пройдет по Гренландии, Исландии, северу Испании и Балеарским островам. Но лишь на Пиренейском полуострове небо вечером 12 апреля будет практически безоблачным, отмечают астрономы, опрошенные The Guardian. Власти страны уже подготовились к приезду гостей и развернули около 650 площадок для наблюдения. А также усилили полицейские патрули привлекли дополнительные 35 тыс. сотрудников.

Повышенные меры безопасности вполне оправданы, отмечает Reuters. По данным агентства, туристы в основном едут в районы Испании, которые сильнее всего пострадали из-за лесных пожаров. Из-за аномальной сорокаградусной жары выгорели примерно 200 тыс. га. Это в шесть раз больше, чем в 2025-м. Из-за наплыва туристов свободные места в кемпингах закончились за несколько недель до солнечного затмения. Поэтому многие путешественники неорганизованно разбивают палатки вблизи лесов. Как пишет Reuters, обеспокоенные жители некоторых пригородов Мадрида вышли с протестами. Они считают, что гости и не думают соблюдать правила пожарной безопасности.

В то же время, владельцы гостиниц и кафе прогнозируют сверхприбыль из-за наплыва туристов. По оценкам издания La Sexta, за несколько недель индустрия гостеприимства заработала свыше €350 млн.

Ажиотаж вокруг природного явления наблюдается и в Исландии. Больше всего туристов сейчас на западе страны. В деревни с населением в несколько сотен человек приехали тысячи иностранцев. А на дорогах впервые за много лет образовались заторы из-за автодомов. Местный бизнес заранее подготовился — владельцы кемпингов арендовали у правительства свободные поля. Единственная проблема — прогноз погоды. Будет крайне печально, если небо в этот вечер будет затянуто облаками, отмечает национальное радио Исландии.