Воронежские аграрии с начала года поставили за рубеж продукцию на $430 млн

С января по июль 2026 года агропредприятия Воронежской области поставили за рубеж более 780 тыс. т продукции на сумму свыше $430 млн. В денежном выражении экспорт вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в натуральном — на четверть. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Масложировая группа, готовая продукция и прочие товары агропромышленного комплекса по-прежнему формируют более 80% совокупного объема регионального экспорта. При этом по сравнению с началом года возросла доля зерновой и мясомолочной групп.

Лидерство сохраняет масложировая группа — $165 млн, или 39% всего регионального агроэкспорта. Показатель составляет почти 70% от итогового значения 2025-го. Поставки подсолнечного масла достигли 122% от уровня аналогичного периода прошлого года. Также отмечается рост экспорта маргарина в 1,5 раза и майонеза — более чем в четыре раза.

Поставки готовой продукции выросли в 1,6 раза, превысив $100 млн, и достигли трех четвертей от объема прошлого года. Основной рост обеспечила сахарная продукция: поставки увеличились в 1,7 раза по сравнению с январем — июлем 2025-го.

Экспорт товаров группы прочей продукции превысил $90 млн, что на треть выше уровня аналогичного периода прошлого года. Как и последние три года, рост обеспечивается зернобобовыми — $42 млн, или более 45% объема всей подгруппы. Отличительной особенностью 2026 года стал экспорт яиц и яичных продуктов — поставки выросли более чем в 10 раз.

Экспорт зерновых за семь месяцев составил свыше $30 млн, увеличившись на 75% относительно января — июля прошлого года. Значительное увеличение поставок пришлось на период январь — май. За последние полтора месяца прирост составил лишь 10%, что отражает общероссийскую тенденцию замедления.

В мясомолочной группе рост по всем позициям обеспечил увеличение общего объема почти в 1,5 раза. Экспорт молочной сыворотки вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вдвое превысил итог 2025 года и стал рекордным

Объем поставок рыбной продукции вырос на четверть относительно января — июля 2025-го за счет увеличения отгрузок сушеной, соленой и консервированной рыбы, а также икры.

Количество стран-партнеров Воронежской области составило 57. Лидером среди них остается Турция: на нее приходится пятая часть всего экспорта в стоимостном выражении и более 40% — в натуральном. Вторую и третью позиции занимают Индия и Узбекистан, ключевыми товарами для которых являются подсолнечное масло и сахарная продукция соответственно. В совокупности эти три страны аккумулируют чуть менее половины всего регионального экспорта.

В министерстве отметили, что рост экспорта в Воронежской области связан с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В 2025 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Воронежской области составил более $600 млн. Всего было отгружено свыше 1 млн т.

Кабира Гасанова