Певец шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет

Певец русского шансона, советский и американский артист Михаил Гулько умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает Радио Шансон. О месте и времени прощания с исполнителем пока не сообщается.

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Фото: MSC MEDIA Михаил Гулько

Фото: MSC MEDIA

Михаил Гулько родился в Харькове и долгие годы работал горным инженером в разных городах Советского Союза. Одновременно он руководил вокально-инструментальным ансамблем и окончил музыкальное училище. В 1980 году господин Гулько эмигрировал по израильской визе в США и поселился в Нью-Йорке, где работал музыкантом и певцом.

В 1981 году Михаил Гулько выпустил свой первый альбом «Синее небо России». После этого он издал еще семь номерных альбомов и 15 сборников. Среди его самых популярных песен — «Белая береза», «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек», «Господа офицеры», «Кабацкий музыкант», «Молодые годы» и другие.

С 1993 года певец гастролировал по России. В 2002 году Михаил Гулько получил диплом «Академик шансона» от поэта-песенника Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года». Он работал с Михаилом Шуфутинским, Михаилом Кругом, Сергеем Коржуковым, Вадимом Козиным, Юрием Кукиным и другими артистами.