МЭА ухудшило прогноз по мировой добыче нефти в 2026 году до 102 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения мировой добычи нефти в 2026 году на 4,3 млн баррелей в сутки (б/с) — до 102 млн б/с. Это следует из нового доклада организации.

Мировые поставки нефти в июле выросли на 2,4 млн б/с — до 101,5 млн б/с, но остались на 6,3 млн б/с ниже уровня прошлого года. При этом добыча в Персидском заливе по-прежнему составляет 8,3 млн б/с. Однако прогнозные ожидания ухудшились из-за возобновившихся блокады в Ормузском проливе в июле и начале августа. К 2027 году, по прогнозу МЭА, мировые поставки нефти вырастут на 8,3 млн б/c — до 110,4 млн б/с.

Производительность нефтеперерабатывающих заводов в июле продолжила расти, но осталась почти на 5 млн б/с ниже уровня прошлого года и составила 80,9 млн б/c. Продолжающиеся перебои с экспортом нефтепродуктов с Ближнего Востока и атаки на российские НПЗ снизили прогнозные объемы переработки в третьем квартале еще на 370 тыс. б/с. МЭА ожидает сокращения мировых объемов переработки нефти на 2,5 млн б/с в 2026 году.

Мировой спрос на нефть сократится на 1,6 млн б/с в 2026 году, указано в докладе МЭА. При этом по сравнению с июльским отчетом прогноз повышен на 510 тыс. б/с. Тогда МЭА прогнозировало снижение спроса на 1,047 млн б/с.