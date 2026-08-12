Командующий ТОФ доложил о готовности задерживать суда недружественных стран
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина сообщил президенту Владимиру Путину о наличии ресурсов и сил для задержания судов, принадлежащих недружественным государствам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Во время завершающей стадии учений ТОФ адмирал доложил, что межведомственное взаимодействие организовано и военнослужащие готовы приступать к решению задач по досмотру. «По поручению главы государства мы провели детальный анализ морского трафика в АТР: знаем маршруты, что везут и чьи это корабли», — отметил господин Лиина.
По его словам, только в исключительной экономической зоне РФ вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа прошло 1001 судно, из которых 379 шли под флагами недружественных стран. Среди них — 273 сухогруза и 71 танкер. В частности, 26 судов принадлежали Великобритании, а девять — Франции.
Командующий также подчеркнул, что западные государства активно используют так называемый теневой флот — суда под флагами третьих стран для перевозки грузов в своих интересах.
Лиина заявил, что силы и войска ТОФ находятся в постоянной боевой готовности и способны обеспечить безопасность России в АТР, выполняя задачи по противодействию возможным угрозам и поддержанию стабильности в регионе.
Президент Владимир Путин охарактеризовал попытки западных государств препятствовать проходу российских торговых кораблей как акты пиратства и разбоя, а также отметил усиление проникновения Североатлантического альянса в Тихоокеанский регион.
Президент Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск 12 августа 2026 года для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ), которые проходили с 4 августа в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Глава государства наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг» и заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В учениях было задействовано около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 13 тысяч военнослужащих. Президент Путин отметил, что морская пехота ТОФ способна решать все боевые задачи, действуя дерзко, профессионально и героически, а подобные морские учения необходимы для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Владимир Путин заявил, что Россия будет «отвечать зеркально» на попытки стран Евросоюза захватывать российские торговые суда, поскольку считает такие действия пиратством и разбоем. Ответные меры могут быть применены «в любом месте», включая зону ответственности Тихоокеанского флота. В июле 2026 года Дмитрий Песков заявлял, что российские торговые суда не будут оснащать вооружениями, но их защиту сможет обеспечить Военно-морской флот.
В июне 2026 года начальник главного штаба ВМФ РФ Владимир Касатонов сообщал, что российские корабли, подлодки и морская авиация сопровождают суда в интересах экономики России, спасая их от нападений. Также, 25 июня того же года Франция задержала у берегов Сицилии танкер Deliver, который следовал из порта Приморск под флагом Камеруна, заявив, что судно принадлежит «теневому флоту» России.