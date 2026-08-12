Командующий ТОФ доложил о готовности задерживать суда недружественных стран

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина сообщил президенту Владимиру Путину о наличии ресурсов и сил для задержания судов, принадлежащих недружественным государствам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Во время завершающей стадии учений ТОФ адмирал доложил, что межведомственное взаимодействие организовано и военнослужащие готовы приступать к решению задач по досмотру. «По поручению главы государства мы провели детальный анализ морского трафика в АТР: знаем маршруты, что везут и чьи это корабли», — отметил господин Лиина.

По его словам, только в исключительной экономической зоне РФ вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа прошло 1001 судно, из которых 379 шли под флагами недружественных стран. Среди них — 273 сухогруза и 71 танкер. В частности, 26 судов принадлежали Великобритании, а девять — Франции.

Командующий также подчеркнул, что западные государства активно используют так называемый теневой флот — суда под флагами третьих стран для перевозки грузов в своих интересах.

Лиина заявил, что силы и войска ТОФ находятся в постоянной боевой готовности и способны обеспечить безопасность России в АТР, выполняя задачи по противодействию возможным угрозам и поддержанию стабильности в регионе.

Президент Владимир Путин охарактеризовал попытки западных государств препятствовать проходу российских торговых кораблей как акты пиратства и разбоя, а также отметил усиление проникновения Североатлантического альянса в Тихоокеанский регион.