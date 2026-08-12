Власти Казахстана прокомментировали информацию о взломе сервиса eGov

Подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства Казахстана (eGov) нет, заявили в пресс-службе министерства искусственного интеллекта и цифрового развития страны. Об утечке данных 15 млн пользователей указанной платформы писал Telegram-канал Mash.

Анонимный пользователь собрал с платформы паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли и места работы жителей Казахстана, утверждал Mash. Стоимость данных он оценил в $32 тыс., указано в посте.

Казахстанское ведомство обратило внимание на то, что часть описанной в посте утекшей информации не соответствует тому формату, в котором она хранится на платформе. «В частности, в eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют иной формат»,— следует из пресс-релиза. По данным министерства, заявление «пользователя даркнета» фактически взлом не подтверждает.