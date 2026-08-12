Супруги в Иваново осуждены на сроки до 15 лет за повреждение ЛЭП

В Иваново супруги повредили четыре линии электропередачи (ЛЭП) по заданию украинского куратора, представившегося сотрудником ФСБ. Их приговорили к 15 и десяти с половиной годам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов Ивановской области.

По данным следствия, 25-летний житель Иваново купил техническое оборудование для резки металла. С его помощью молодой человек подпилил опоры четырех ЛЭП в Ивановском и Тейковском районах. Одна из опор линий электропередачи была разрушена. Его 23-летняя жена передавала ему информацию «с инструкциями от куратора». Оба были задержаны сотрудниками ФСБ в июне 2025 года.

Молодой человек осужден за диверсию и покушение на диверсию, его супруга — за пособничество в совершении диверсии. Мужчине назначено лишение свободы на срок 15 лет, из которых три года он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Женщину приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает «РИА Новости».