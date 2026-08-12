Путин пообещал зеркально отвечать на захват российских судов странами ЕС

Президент России Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Он заявил, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки, причем в любой зоне, в которой посчитает это целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — заявил Владимир Путин во время посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Он подчеркнул, что это будет делаться не обязательно в тех акваториях, где совершаются захваты российских судов, «а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина сообщил президенту, что объединения под его командованием располагают всеми необходимыми силами и средствами для досмотра судов недружественных стран. «Мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли», — сообщил господин Лиина президенту Владимиру Путину.