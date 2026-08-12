Путин пообещал зеркально отвечать на захват российских судов странами ЕС
Президент России Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Он заявил, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки, причем в любой зоне, в которой посчитает это целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — заявил Владимир Путин во время посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.
Он подчеркнул, что это будет делаться не обязательно в тех акваториях, где совершаются захваты российских судов, «а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».
Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина сообщил президенту, что объединения под его командованием располагают всеми необходимыми силами и средствами для досмотра судов недружественных стран. «Мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли», — сообщил господин Лиина президенту Владимиру Путину.
В конце ноября 2025 года президент России Владимир Путин назвал «пиратством» атаки на российские танкеры в Чёрном море, такие как Midvolga-2, Kairos и Virat, и пригрозил в ответ расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в них. В ответ на эти инциденты он также заявил, что рассмотрит ответные меры против судов из стран, помогающих Украине.
26 июля 2026 года президент Владимир Путин подписал поправки в статью 10 закона «Об обороне», которые дают право использовать вооружённые силы для защиты граждан, арестованных или преследуемых по решениям иностранных судов, где Россия не участвовала. 27 июля 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что торговые суда не могут нести вооружения, но Военно-морской флот России может принимать меры по их защите. Ранее, 24 февраля 2026 года, сообщалось о задержании Францией танкера Boracay, который, по данным AFP, сопровождали двое сотрудников российской частной охранной компании, чьи обязанности включали сбор разведывательной информации и слежку за экипажем.
В июне 2026 года Франция задержала танкеры Tagor и Deliver, следовавшие из российских портов, в рамках охоты Запада на так называемый «теневой флот» в нейтральных водах. Владимир Путин неоднократно подчёркивал важность развития российского флота: в июне 2025 года он утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года, назвав её первым подобным документом в современной истории страны.