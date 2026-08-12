Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Лимиты на бензин на некоторых АЗС Удмуртии увеличили до 50 литров

На отдельных заправках Удмуртии лимит пролива бензина на один автомобиль увеличили до 50 л. Как сообщили в минпромторге республики, ситуация с топливом постепенно стабилизируется, объемы реализации горючего приближаются к прошлогодним значениям.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Теперь до 50 л бензина можно залить на заправках «Татнефти» в городах и на трассах. Аналогичный лимит действует на точках «Газпрома» вне населенных пунктов (в городах — до 30 л). На всех заправках «Лукойла» установлено ограничение до 40 л, «Башнефти» — до 30 л.

Дизель на заправках «Газпрома» отпускают без лимитов, «Татнефти» — до 400 л, «Башнефти» — до 250 л. На точках «Лукойла» на трассе установлено ограничение до 200 л, в городе — до 80 л.

Напомним, запрет на отпуск топлива в канистры в Удмуртии пока действует. По словам главы минпромторга Виктора Лашкарева, ограничения, введенные 29 июня, сохранятся до стабилизации ситуации с поставками топлива.