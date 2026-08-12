Лимиты на бензин на некоторых АЗС Удмуртии увеличили до 50 литров

На отдельных заправках Удмуртии лимит пролива бензина на один автомобиль увеличили до 50 л. Как сообщили в минпромторге республики, ситуация с топливом постепенно стабилизируется, объемы реализации горючего приближаются к прошлогодним значениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Теперь до 50 л бензина можно залить на заправках «Татнефти» в городах и на трассах. Аналогичный лимит действует на точках «Газпрома» вне населенных пунктов (в городах — до 30 л). На всех заправках «Лукойла» установлено ограничение до 40 л, «Башнефти» — до 30 л.

Дизель на заправках «Газпрома» отпускают без лимитов, «Татнефти» — до 400 л, «Башнефти» — до 250 л. На точках «Лукойла» на трассе установлено ограничение до 200 л, в городе — до 80 л.

Напомним, запрет на отпуск топлива в канистры в Удмуртии пока действует. По словам главы минпромторга Виктора Лашкарева, ограничения, введенные 29 июня, сохранятся до стабилизации ситуации с поставками топлива.