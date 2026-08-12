Каждый шестой челябинец считает, что теряет профнавыки на текущей работе

Почти половина жителей Челябинска (46%) уверены, что их текущая работа способствует профессиональному развитию и росту. Еще 30% отмечают, что поддерживают имеющийся уровень квалификации. А 15% считают, что теряют навыки, показал опрос сервиса SuperJob.

Горожанки чаще горожан заявляют, что растут на работе как специалисты: 48% против 44% соответственно. При этом местные жители чаще жительниц говорят о потере квалификации — 17% против 13%. Каждый второй респондент до 35 лет считает, что профессионально развивается. Потеря навыков сильнее всего тревожит респондентов от 45 лет (19%). Влияние имеет и уровень дохода. Среди горожан, ежемесячно получающих до 100 тыс. руб., лишь 34% чувствуют развитие на работе, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. — 57%. Постепенная потеря квалификации больше всего беспокоит респондентов с жалованьем от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. (17%).

Виталина Ярховска