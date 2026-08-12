Путин о зеркальном ответе на захват танкеров, споре с Японией по Курилам и учениях ТОФ

Президент России Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта ракетного крейсера «Варяг». Он, в частности, пригрозил зеркальным ответом России на захват ее торговых судов, прокомментировал отношения Москвы с Токио и рассказал о «просачивании» НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (крайний слева) на учениях ТОФ

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (крайний слева) на учениях ТОФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Учения ТОФ Такие мероприятия, как учения ТОФ, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для совершенствования всей военной составляющей РФ.

НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, конфликтный потенциал растет, нагнетается напряженность в соседней Арктической зоне.

Россия всегда подтверждает свою готовность сотрудничества в Арктике, в том числе на Севморпути.

Морпехам Тихоокеанского флота все задачи по плечу, они действуют дерзко, профессионально и героически.

Планы по размещению новых вооружений в АТР несут угрозу России.

Маневры, подобные учениям ТОФ, нужно проводить с учетом опыта СВО.

Предложения командующего ТОФ о развитии Тихоокеанского флота будут поддержаны и даны соответствующие поручения.

Тихоокеанский флот полностью справляется с поставленными задачами в зоне своей ответственности.

Отношения с Японией Хотелось бы понять позицию Японии, которая ввела неспровоцированные санкции против России, не вдаваясь в причины конфликта на Украине.

Россия не угрожает Японии, напротив, у Японии есть территориальные претензии к РФ.

Япония впервые в своих доктринальных документах причислила Россию к основным угрозам.

Россия была готова искать с Японией решение по проблеме Курильских островов.

У Японии есть претензии к РФ по Курилам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны.

У России были конструктивные отношения с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и другими японскими руководителями, но теперь Токио изменил позицию.

Россия готова к сотрудничеству со всеми, включая Японию.

Россия готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех ее соседей.

О захвате российских судов Планы Запада по захвату российских судов — это «пиратство и разбой».

Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях.

Эрдни Кагалтынов