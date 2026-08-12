Путин о зеркальном ответе на захват танкеров, споре с Японией по Курилам и учениях ТОФ
Путин пообещал зеркально отвечать на захват российских торговых судов
Президент России Владимир Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта ракетного крейсера «Варяг». Он, в частности, пригрозил зеркальным ответом России на захват ее торговых судов, прокомментировал отношения Москвы с Токио и рассказал о «просачивании» НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (крайний слева) на учениях ТОФ
Фото: пресс-служба президента РФ
Учения ТОФ
- Такие мероприятия, как учения ТОФ, нужны в том числе для защиты интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для совершенствования всей военной составляющей РФ.
- НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, конфликтный потенциал растет, нагнетается напряженность в соседней Арктической зоне.
- Россия всегда подтверждает свою готовность сотрудничества в Арктике, в том числе на Севморпути.
- Морпехам Тихоокеанского флота все задачи по плечу, они действуют дерзко, профессионально и героически.
- Планы по размещению новых вооружений в АТР несут угрозу России.
- Маневры, подобные учениям ТОФ, нужно проводить с учетом опыта СВО.
- Предложения командующего ТОФ о развитии Тихоокеанского флота будут поддержаны и даны соответствующие поручения.
- Тихоокеанский флот полностью справляется с поставленными задачами в зоне своей ответственности.
Отношения с Японией
- Хотелось бы понять позицию Японии, которая ввела неспровоцированные санкции против России, не вдаваясь в причины конфликта на Украине.
- Россия не угрожает Японии, напротив, у Японии есть территориальные претензии к РФ.
- Япония впервые в своих доктринальных документах причислила Россию к основным угрозам.
- Россия была готова искать с Японией решение по проблеме Курильских островов.
- У Японии есть претензии к РФ по Курилам, хотя они закреплены за Россией в международных документах как реалии после Второй мировой войны.
- У России были конструктивные отношения с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и другими японскими руководителями, но теперь Токио изменил позицию.
- Россия готова к сотрудничеству со всеми, включая Японию.
- Россия готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех ее соседей.
О захвате российских судов
- Планы Запада по захвату российских судов — это «пиратство и разбой».
- Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов, будет делать это в любых акваториях.