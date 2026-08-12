Глава правления крупнейшего индийского конгломерата Tata ушел в отставку

Председатель совета директоров индийского промышленно-финансового конгломерата Tata Sons Натараджан Чандрасекаран сообщил о своей отставке. Как пишет The Financial Times (FT), причиной мог стать его конфликт с одним из членов семьи основателей компании, Ноэлем Татой. Срок полномочий господина Чандрасекарана заканчивается 20 февраля 2027 года. Однако сегодня он заявил, что «решил не выдвигать свою кандидатуру на переназначение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Натараджан Чандрасекаран

Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters Натараджан Чандрасекаран

Фото: Francis Mascarenhas / File Photo / Reuters

Ноэль Тата возглавляет трастовую семейную компанию Tata Trusts, которая фактически контролирует весь конгломерат Tata. Его капитализация оценивается примерно в $300 млрд. По данным источников FT, Ноэль Тата хочет, чтобы его сын Невилл «активнее участвовал в управлении компанией». Ранее Ноэль Тата также возражал против назначения господина Чандрасекарана на пост главы правления Tata Sons.

Отставка господина Чандрасекарана произошла накануне общего собрания акционеров Tata. Оно назначено на следующую неделю. По словам источников FT, там ему «предстояло фактически пройти через вотум доверия, что могло вызвать разногласия среди акционеров». Поэтому, как предполагают источники газеты, глава правления решил сам покинуть пост.

Евгений Хвостик