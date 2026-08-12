Россия начала совместные с Киргизией военные учения
Совместные учения российских и киргизских военнослужащих начались на базе одного из учебно-тренировочных центров в Киргизии, сообщили в Минобороны России. Они будут проходить до 17 августа.
Во время учений военнослужащие двух стран «отработают вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организацию и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности», уточнили в российском оборонном ведомстве.
В тренировке с российской стороны поучаствуют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных БПЛА 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи вертолетов Ми-8МТВ объединенной военной базы в Киргизии.
По данным киргизского Минобороны, всего в маневрах задействуют до 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники. «Известия» пишут, что учения состоятся на базе центра «Эдельвейс».
В апреле 2026 года глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии, где командир авиабазы доложил ему о текущей военно-политической обстановке и оснащенности подразделений современными образцами вооружения.
Военная база в Киргизии, входящая в состав которой 999-я гвардейская авиационная бригада, является авиационным компонентом коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ и совместно с вооруженными силами Киргизии защищает суверенитет и безопасность обеих стран. Россия активно проводит совместные военные учения с другими странами, например, в 2025 году на полигоне Махаджан в Индии состоялась церемония открытия российско-индийских учений «Индра-2025», направленных на отработку взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.