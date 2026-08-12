Россия начала совместные с Киргизией военные учения

Совместные учения российских и киргизских военнослужащих начались на базе одного из учебно-тренировочных центров в Киргизии, сообщили в Минобороны России. Они будут проходить до 17 августа.

Во время учений военнослужащие двух стран «отработают вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организацию и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности», уточнили в российском оборонном ведомстве.

В тренировке с российской стороны поучаствуют мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных БПЛА 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи вертолетов Ми-8МТВ объединенной военной базы в Киргизии.

По данным киргизского Минобороны, всего в маневрах задействуют до 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники. «Известия» пишут, что учения состоятся на базе центра «Эдельвейс».