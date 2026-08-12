Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО выросла на 9% в первом полугодии

Чистая прибыль компании «Ростелеком» (MOEX: RTKM) по МСФО выросла год к году на 9% и составила 14 млрд руб. за первое полугодие. Это следует из отчетности компании.

Рост прибыли в «Ростелекоме» объясняют оптимизацией расходов на обслуживание долга. Чистый долг компании увеличился на 3% — до 731,6 млрд руб. Выручка выросла на 11% — до 435,7 млрд руб. Показатель увеличился в основном из-за расширения цифровых сервисов, роста спроса на услуги широкополосного доступа в интернет и мобильной связи, уточняют в компании. Доля цифровых сервисов в выручке достигла 22%.

Показатель OIBDA увеличился на 11% — до 171,4 млрд руб., а рентабельность по OIBDA — до 39,3%. Отношение чистого долга к OIBDA составило 2,1 против 2,3 годом ранее. Операционные расходы «Ростелекома» в январе–июне 2026 года выросли на 11% по сравнению с тем же периодом 2025-го и составили 359,8 млрд руб.

30 июня акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 2,71 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги. Общая сумма выплаты составила 9,46 млрд руб., или 50,6% скорректированной чистой прибыли по МСФО за отчетный период.