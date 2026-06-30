«Ростелеком» выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры «Ростелекома» (MOEX: RTKM) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 2,71 руб. на обыкновенную и привилегированную бумаги. Всего на эти цели планируется направить 9,46 млрд руб., или 50,6% скорректированной чистой прибыли по МСФО за отчетный период, передает «Интерфакс». Купить акции под дивиденды можно до 20 июля.

На том же собрании акционеры утвердили годовую бухгалтерскую отчетность «Ростелекома» за 2025 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, а также назначили аудитора.

По итогам 2024 года «Ростелеком» выплатил дивиденды в размере 2,71 руб. на обыкновенную акцию и 6,25 руб. — на привилегированную. Суммарно — 10,2 млрд руб., или 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО за тот период.