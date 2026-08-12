Минпросвещения: перемены в школах должны длиться от 10 до 20 минут

Минпросвещения России утвердило методические рекомендации, согласно которым перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена — от 20 до 30 минут. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ допускает замену одной большой перемены двумя перерывами по 20 минут каждый после второго и третьего занятий. При этом продолжительность большого перерыва должна обеспечивать возможность полноценного питания учащихся.

Школам предписано учитывать пропускную способность столовых для предотвращения очередей и равномерного распределения учеников в течение учебного дня.