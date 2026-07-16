Жительницу Воронежа оштрафовали за комментарий о насилии над президентом

Второй Западный окружной военный суд признал 23-летнюю жительницу Воронежа Екатерину Цвелову виновной в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ее приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. и трехлетнему запрету администрировать сайты и каналы. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в мае 2024 года фигурантка оставила комментарий на украинском языке под публикацией о выступлении председателя Харьковской областной военной администрации. Экспертиза выявила в нем призыв к совершению насильственных действий в отношении российского президента и разрушительных — в отношении Кремля как места пребывания главы государства и принятия политических решений.

В ходе разбирательства жительница Воронежа признала вину и раскаялась. Она рассказала, что оставила комментарий, находясь в стрессовом состоянии из-за гибели дяди в зоне спецоперации.

В июне тот же суд приговорил 40-летнего жителя Воронежа Артема Прорешного к девяти годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. за подготовку ко вступлению в террористическую организацию и публичное оправдание терроризма.

Алина Морозова