В Курской области два поля с пшеницей сгорели после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Александр Хинштейн 23 января 2026 года сообщал, что с 9:00 22 января до 7:00 23 января в Курской области было сбито 51 беспилотник и зафиксировано 78 артиллерийских обстрелов. В результате этих атак были повреждены фасады и остекление трёх зданий в Рыльске, сгорел автомобиль, а также пострадали два частных дома в Курском районе. Сутками ранее над Курской областью также сбили 15 БПЛА и ещё 15 дронов сбрасывали взрывные устройства, из-за чего сгорел частный дом в Глушковском районе.

В период с 30 июня на 1 июля 2025 года над Россией было сбито 60 БПЛА, пять из них — над Курской областью. В результате атаки украинских БПЛА на Льгов Курской области тогда же начался пожар в одноэтажном доме, о чём также сообщал Александр Хинштейн.

27 октября 2025 года после ночного налета дронов на город Рыльск в Курской области произошел пожар рядом с электроподстанцией, где загорелись хозпостройки на частном участке. Тогда за ночь силы ПВО сбили 193 БПЛА над регионами России, 10 из них — над Курской областью.