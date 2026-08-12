В Курской области два поля с пшеницей сгорели после атаки БПЛА
Посевы пшеницы площадью 50 га и 51 га сгорели в селах Макеево и Илек Курской области после атаки БПЛА. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего с 09:00 11 августа по 09:00 12 августа силы ПВО сбили 104 беспилотника над регионом. ВСУ 82 раза обстреляли населенные пункты Курской области. Были атакованы четыре муниципалитета — Рыльский, Беловский, Хомутовский и Глушковский районы. Повреждения получили энергообъекты, ЛЭП, дома и автомобиль.
Губернатор Александр Хинштейн 23 января 2026 года сообщал, что с 9:00 22 января до 7:00 23 января в Курской области было сбито 51 беспилотник и зафиксировано 78 артиллерийских обстрелов. В результате этих атак были повреждены фасады и остекление трёх зданий в Рыльске, сгорел автомобиль, а также пострадали два частных дома в Курском районе. Сутками ранее над Курской областью также сбили 15 БПЛА и ещё 15 дронов сбрасывали взрывные устройства, из-за чего сгорел частный дом в Глушковском районе.
В период с 30 июня на 1 июля 2025 года над Россией было сбито 60 БПЛА, пять из них — над Курской областью. В результате атаки украинских БПЛА на Льгов Курской области тогда же начался пожар в одноэтажном доме, о чём также сообщал Александр Хинштейн.
27 октября 2025 года после ночного налета дронов на город Рыльск в Курской области произошел пожар рядом с электроподстанцией, где загорелись хозпостройки на частном участке. Тогда за ночь силы ПВО сбили 193 БПЛА над регионами России, 10 из них — над Курской областью.