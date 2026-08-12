Путин похвалил развитие общественного транспорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил города, где общественный транспорт развивается лучше всего — в их число вошел Екатеринбург. Глава государства сообщил об этом на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск»,— сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что эти успехи достигаются не только за счет бюджетных средств, но и благодаря грамотному управленческому подходу, а также тесной интеграции с градостроительной политикой. По словам президента, для повышения эффективности работы общественного транспорта важно активнее использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что транспортная реформа в городе была тяжелейшим решением — отрасль была в глубоком кризисе.

Ирина Пичурина