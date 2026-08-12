Николас Холт сыграет Златопуста Локонса во втором сезоне «Гарри Поттера»
Британский актер Николас Холт, известный по подростковой драме Skins («Молокососы»), сыграет профессора Златопуста Локонса в сериале «Гарри Поттер» от HBO. Он появится во втором сезоне, который основан на второй книге цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната», сообщает Variety со ссылкой на источники.
По сюжету профессор Локонс прибывает в Хогвартс по приглашению директора, чтобы преподавать защиту от темных искусств. В оригинальном фильме 2002 года его роль сыграл Кеннет Брана.
Первый сезон сериала по франшизе Джоан Роулинг должен выйти на площадках HBO 25 декабря. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона). Съемки второго сезона начнутся осенью этого года.
Студия HBO планирует в течение 10 лет адаптировать все книги цикла Джоан Роулинг о юном волшебнике в семи сезонах телесериала. Премьера первого сезона, основанного на книге «Гарри Поттер и философский камень», запланирована на Рождество 2026 года и будет доступна на стриминговых сервисах HBO и HBO Max.
Первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень», выпущенный в марте 2026 года, собрал более 277 миллионов просмотров за 48 часов и стал самым просматриваемым в истории HBO. 12-летний Доминик Маклафлин, 11-летняя Арабелла Стэнтон и 12-летний Аластер Стаут, исполнившие главные роли, получат по ?500 тыс. за первый сезон, что является значительной суммой для юных актеров.