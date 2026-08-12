В Еманжелинске собираются построить ФОК за 350 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Еманжелинска объявило закупку на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Начальная цена контракта составляет 348,6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Объект будет расположен на территории стадиона МБУДО. Подрядчику предстоит возвести двухэтажное здание с подвалом, оборудовав все необходимые инженерные коммуникации. Также требуется проложить тротуары, смонтировать малые архитектурные формы и посадить деревья. Срок окончания работ — ноябрь 2028 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа. Итоги подведут 2 сентября.

Виталина Ярховска