Дептранс Москвы предупредил о затруднениях движения из-за дождя
Столичный департамент транспорта предупредил водителей о возможных затруднениях движения 12 августа. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются кратковременные дожди.
«К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД по направлению в область», — сообщил дептранс в Telegram.
Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.