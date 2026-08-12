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Дептранс Москвы предупредил о затруднениях движения из-за дождя

Столичный департамент транспорта предупредил водителей о возможных затруднениях движения 12 августа. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются кратковременные дожди.

«К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД по направлению в область», — сообщил дептранс в Telegram.

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

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