Дептранс Москвы предупредил о затруднениях движения из-за дождя

Столичный департамент транспорта предупредил водителей о возможных затруднениях движения 12 августа. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются кратковременные дожди.

«К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД по направлению в область», — сообщил дептранс в Telegram.

Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.