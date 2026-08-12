Посольство РФ: граждане Норвегии и ЕС обращаются с заявлениями о переселении

В посольство России в Норвегии поступают заявления от местных жителей, а также граждан других стран ЕС на участие в российской программе добровольного переселения соотечественников. Об этом «РИА Новости» заявили в дипмиссии.

«Поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, — сказали в посольстве, — но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС».

Посольство поддерживает тесное взаимодействие с МВД РФ для обработки этих документов, добавили собеседники агентства.

Госпрограмма была утверждена президентом Владимиром Путиным в 2006 году. Она предусматривает различные меры поддержки для участников, включая помощь с оформлением документов и адаптацией.