Посольство РФ: граждане Норвегии и ЕС обращаются с заявлениями о переселении
В посольство России в Норвегии поступают заявления от местных жителей, а также граждан других стран ЕС на участие в российской программе добровольного переселения соотечественников. Об этом «РИА Новости» заявили в дипмиссии.
«Поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, — сказали в посольстве, — но и наших соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран ЕС».
Посольство поддерживает тесное взаимодействие с МВД РФ для обработки этих документов, добавили собеседники агентства.
Госпрограмма была утверждена президентом Владимиром Путиным в 2006 году. Она предусматривает различные меры поддержки для участников, включая помощь с оформлением документов и адаптацией.
В 2025 году президент России Владимир Путин своим указом расширил и упростил программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, бывшим гражданам РФ, Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины не нужно подтверждать владение русским языком при участии в программе.
В феврале 2026 года Владимир Путин заявил, что власти России будут содействовать переезду иностранцев, представляющих особый интерес для страны. С апреля 2026 года иностранцы смогут обращаться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, учредителем и оператором которой станет Агентство стратегических инициатив, а вопросы правового статуса будет решать МВД.