США провели первые успешные испытания технологий для «Золотого купола»

Компании, участвующие в разработке американской системы ПРО «Золотой купол», завершили первый этап испытаний космических перехватчиков ракет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя проекта, генерала космических сил США Майкла Гетлейна. До конца 2026 года планируется завершить базовые тесты системы.

На первом этапе нынешних испытаний разработчики тестировали передачу данных с датчиков на перехватчик, а также испытывали двигательные установи космических аппаратов. На следующем этапе компании должны будут показать, как их технология работает в космосе. Речь идет о SpaceX и Northrop Grumman Corp.

Администрация президента США Дональда Трампа выделила $3,2 млрд на разработку прототипов вооруженных спутников для уничтожения ракет в рамках системы ПРО «Золотой купол». Всего Пентагон заключил соглашения с 12 компаниями, которые будут работать над созданием боевых спутников для перехвата баллистических ракет. Военное министерство планирует начать закупки систем уже к 2030 году.