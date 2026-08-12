США провели первые успешные испытания технологий для «Золотого купола»
Компании, участвующие в разработке американской системы ПРО «Золотой купол», завершили первый этап испытаний космических перехватчиков ракет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя проекта, генерала космических сил США Майкла Гетлейна. До конца 2026 года планируется завершить базовые тесты системы.
На первом этапе нынешних испытаний разработчики тестировали передачу данных с датчиков на перехватчик, а также испытывали двигательные установи космических аппаратов. На следующем этапе компании должны будут показать, как их технология работает в космосе. Речь идет о SpaceX и Northrop Grumman Corp.
Администрация президента США Дональда Трампа выделила $3,2 млрд на разработку прототипов вооруженных спутников для уничтожения ракет в рамках системы ПРО «Золотой купол». Всего Пентагон заключил соглашения с 12 компаниями, которые будут работать над созданием боевых спутников для перехвата баллистических ракет. Военное министерство планирует начать закупки систем уже к 2030 году.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании глобальной многоуровневой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты территории страны от различных ракет, изначально назвав ее «Железный купол для Америки» по аналогии с израильским комплексом ПРО.
Пентагон в июне 2026 года сообщил об успешных испытаниях одного из элементов системы Golden Dome, в ходе которых использовались лазерные и микроволновые средства поражения, а глава Пентагона Пит Хегсет лично присутствовал на тестах.
По расчетам Бюджетного управления Конгресса США в мае 2026 года, общая стоимость реализации и 20-летней эксплуатации проекта оценивается в $1,2 трлн, тогда как ранее в марте того же года руководитель программы генерал Майкл Гетлейн заявлял о бюджете не более $185 млрд. Наиболее дорогостоящей частью проекта считается именно космический компонент.