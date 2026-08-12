«Освобождение без зеркального обмена»

Исходя из гуманитарных соображений — Москва освободила американского морского пехотинца Роберта Гилмана. Информацию подтвердил лично Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов написал по этому поводу в соцсети Truth Social: «Мы ценим как это решение, так и то, что Россия никого не попросила взамен. Обмена не было». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что это прелюдия к возобновлению переговоров по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Роберт Гилман — это бывший американский морской пехотинец, уроженец Польши. Приехал в Россию в 2022 году по туристической визе. Вроде бы он хотел учиться и получить гражданство Российской Федерации. Был осужден на 4,5 года за дебош в поезде и нападение на полицейского. В колонии опять нарушил закон, в результате срок был увеличен до 10 лет. 11 августа 2026 года Гилман был помилован Владимиром Путиным и отправлен домой. Официальная мотивировка — освобожден по гуманитарным соображениям в качестве жеста доброй воли. Решение Кремля приветствовали лично Дональд Трамп и Марко Рубио. Ранее была информация, что вопрос этот обсуждался на последней встрече госсекретаря США и министра иностранных дел России в Маниле. Также в переговорах по этому вопросу участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Есть такое негласное мнение, что задержания и посадки в тюрьму иностранцев из западных стран и особенно американцев в России имеют, в том числе, и политическое значение. С целью, скажем, последующего обмена на россиян, арестованных по запросу США и других стран. Хотя, конечно, закон для всех один. Так или иначе, для Вашингтона очень важно добиться освобождения своих граждан. Проблема эта решается на самом высшем уровне.

На сегодня в местах лишения свободы РФ находятся по меньшей мере 10 американцев. Белый дом намерен добиваться их освобождения. Плюс это еще и баллы к рейтингу. Что может означать освобождение Гилмана без зеркального обмена? К слову, такое происходит впервые за 26 лет. Нельзя исключать, что это прелюдия к новому визиту указанных выше Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию и новому раунду переговоров по Украине. Прецедент уже был в феврале 2025 года. Стив Уиткофф лично летал в Москву за американцем Марком Фогелем. После этого начались масштабные переговоры, включая историческую встречу в Анкоридже. Однако результат получился, скажем так, неоднозначным. Но будем надеяться, что новый раунд будет успешным. Если, конечно, он в итоге состоится.

Дмитрий Дризе