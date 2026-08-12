Президент концерна «Калашников»: мы воспитали общество хоплофобов

Президент оборонного концерна «Калашников» Алан Лушников назвал неприязнь к оружию и вооруженным гражданам — иными словами, хоплофобию, — повесткой, навязанной России извне. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент концерна «Калашников» Алан Лушников

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Президент концерна «Калашников» Алан Лушников

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Это навязанная нам извне повестка, что оружие — это плохо, опасно, человек с оружием — угроза. Нет, человек с оружием — защитник Родины, это не угроза. Мы воспитали общество хоплофобов — людей, которые испытывают патологическую боязнь оружия и вооруженных людей. И сейчас с началом СВО мы это с трудом преодолеваем»,— сказал господин Лушников.

Президент концерна напомнил, что в СССР была хорошо развита культура обращения с оружием через охотничьи сообщества, начальную военную и стрелковую подготовку, ДОСААФ и спортивные направления. «Мы в школах собирали и разбирали автомат Калашникова, стреляли из пневматического оружия. Потом мы это все утратили»,— посетовал он.

Напомним, по словам Алана Лушникова, запрос от дружественных стран на закупку вооружения российского производства колоссальный.