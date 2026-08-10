Глава «Калашникова» заявил о «колоссальном» спросе на российское оружие в мире

Запрос от дружественных стран на закупку вооружения российского производства колоссальный, заявил в интервью ТАСС гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников. Повышенное внимание к модельному ряду он обосновал апробацией военной техники в боях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Интерес к российскому оружию очень серьезный именно потому, что оно опробовано на поле боя, и мы его постоянно развиваем. Те, кто с нами вступает в партнерство, понимают, что они получают не просто конкретные железки, а компетенцию дружественную, партнерскую, которая позволяет постоянно это вооружение делать актуальным. А это значит, что наши БПЛА и УББ (управляемые барражирующие боеприпасы.— “Ъ-Удмуртия”) способны выполнять свои задачи в самых сложных условиях реальной боевой работы»,— цитирует господина Лушникова агентство.

На вопрос журналиста о том, какие страны закупают БПЛА, Алан Лушников уклонился, предложив с «конкретными вопросами» обращаться в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и Рособоронэкспорт, поскольку это «их компетенция».

Глава концерна добавил, что «Калашников» не работает с недружественными странами. «В военно-техническом сотрудничестве достаточно все жестко регулировано. Государство определяет, каким образом, с кем мы работаем, на каких условиях»,— сказал господин Лушников.

Напомним, стоимость чистых активов АО «Концерн “Калашников”» по итогам второго квартала увеличилась до 30,29 млрд руб. Прирост за три месяца составил 6,2%.