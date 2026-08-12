В ДТП в Тюменской области погибли два южноуральца

После столкновения автомобиля с грузовиком в Тюменской области погибли два жителя Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, авария произошла около полуночи на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе. 61-летний житель Южного Урала на машине Lada Granta выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате ДТП водитель отечественной машины и его 29-летний сын погибли на месте. Движение по трассе осуществлялось в реверсивном режиме, уже восстановлено.

Виталина Ярховска