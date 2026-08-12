На «Факел Арене» в Новом Уренгое 22 августа пройдет Суперкубок России по футзалу. В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отметили, что в 2001 году в городе прошел первый в истории розыгрыш Суперкубка России по мини-футболу. Начало назначено на 15:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Соревнования станут первым крупным всероссийским событием такого уровня для нового спорткомплекса — Суперкубок России вернется в Новый Уренгой спустя 25 лет. За первый трофей нового сезона сыграют серебряный призер чемпионата страны команда «Тюмень» и обладатель Кубка России — московский «КПРФ». Билеты на мероприятие уже в продаже. Также планируется прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ».

«Факел Арена» была открыта в марте. Площадь спорткомплекса составила более 13 тыс. кв. м. Спорткомплекс стал новой домашней площадкой футбольного клуба «Факел Ямал». Также в новое здание переехали 400 юных футболистов спортивной школы имени Константина Еременко.

Ирина Пичурина