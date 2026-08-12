В Челябинске провели вторую пересадку женского сердца

Кардиохирурги Челябинской областной клинической больницы выполнили вторую операцию по трансплантации сердца женщине. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, до недавнего времени в регионе была лишь одна пациентка с донорским сердцем — первую подобную операцию женщине провели восемь лет назад.

ЧОКБ является единственной клиникой на Южном Урале, где с 2017 года проводятся операции по пересадке сердца. К настоящему моменту врачи выполнили 25 таких вмешательств, при этом в 23 случаях реципиентами выступали мужчины. По словам заведующего отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаила Нуждина, превалирование мужчин в листе ожидания обусловлено более высокой частотой запущенных форм ишемической болезни сердца и пренебрежением профилактикой.

Обе пациентки поступили в отделение с диагнозом «дилатационная кардиомиопатия» — патологией, при которой стенки органа становятся дряблыми, сердце критически увеличивается в размерах и теряет способность к сокращению. У последней прооперированной пациентки, жительницы Челябиска Веры Поповой, эффективность работы сердца до вмешательства составляла лишь 19% при норме более 50%. Примечательно, что восемь лет назад первую на Южном Урале операцию по пересадке сердца женщине перенесла ее однофамилица из Карталов Светлана Попова.

Послеоперационный период требует от пациентов пожизненного соблюдения строгого протокола: приема иммуносупрессоров для предотвращения отторжения тканей, соблюдения масочного режима и графика лабораторного контроля. По данным специалистов, средняя продолжительность жизни после трансплантации в мире составляет около восьми лет, однако реальные сроки зависят от индивидуальной приверженности терапии и образа жизни.