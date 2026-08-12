В Кургане перенесли на август промывку сетей из-за риска паводка

В Кургане ежегодная дезинфицирующая промывка водопроводных сетей пройдет 14 августа из-за риска ухудшения качества воды в связи с паводками в соседних регионах. Обычно эту процедуру планируют на позднюю осень, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Промывку проводят для поддержания надлежащего качества питьевой воды, она необходима, так как городская инфраструктура имеет значительный износ. Хлорирование системы будут проводить с полуночи 14 августа до 6:00 15 августа. После завершения процедуры, 16 августа, специалисты лаборатории возьмут пробы воды для анализа. Результаты будут опубликованы 18 августа. До их получения воду можно использовать только для технических нужд.

Виталина Ярховска