Самой популярной профессией в Челябинской области стал менеджер по продажам

На профессию менеджера по продажам либо по работе с клиентами в Челябинской области на данный момент приходится 34,7 тыс. резюме. Специальность стала самой популярной в регионе согласно рейтингу hh.ru.

В тройку лидеров входят такие профессии, как упаковщик, комплектовщик, маркировщик (размещено 24,1 тыс. резюме) и разнорабочий (21,1 тыс.). В топ-10 попали водитель, экспедитор (20,9 тыс.), администратор (19,3 тыс.), продавец-консультант, кассир (15,3 тыс.), официант, бармен, бариста (14,1 тыс.), курьер, почтальон (12,9 тыс.), грузчик (10,6 тыс.), оператор call-центра, специалист контактного центра (10,5 тыс.).

При этом приоритеты в выборе способа заработка зависят от возраста. Подростки 14–18 лет чаще всего думают трудиться в качестве официантов (10% резюме от всех анкет, размещенных несовершеннолетними), молодые соискатели 19–30 лет — менеджеров по продажам или работе с клиентами (7%). Кандидаты старше 40 лет желают быть водителями или бухгалтерами (по 4%). Среди южноуральцев старше 60 лет тоже популярна профессия водителя (6%).

Виталина Ярховска