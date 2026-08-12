Air Mail: коллекционирование паспортов стало хобби у миллиардеров США

Миллиардеры из Кремниевой долины выбирают «портфели паспортов» в качестве нового хобби, коллекционируя гражданства других стран. Об этом пишет Air Mail.

Например, предприниматель Питер Тиль имеет три паспорта — США, Германии и Новой Зеландии, а также оформляет гражданство Мальты. Миллиардер Илон Маск является гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), Канады и США.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман бесплатно получил первую в истории Индонезии «золотую визу» в рамках категории, предназначенной для деятелей, считающихся ценным активом для страны. В обычных условиях такие визы выдаются в обмен на инвестиции в размере от $350 тыс. до $700 тыс.

Издание отмечает, что тенденция коллекционирования паспортов не ограничивается миллиардерами. Согласно отчету Henley & Partners USA Wealth Report 2025, количество запросов от состоятельных американцев о получении иностранного гражданства или вида на жительство выросло на 183% по сравнению с прошлым годом.

Компании, помогающие оформлять гражданство, объясняют такой спрос дополнительной гарантией безопасности передвижений, желанием уклониться от уплаты налогов или подстраховаться от экономического спада в своей стране.

Как отмечает Air Mail, новая тенденция коллекционирования паспортов также может быть «симптомом глубокого национального неблагополучия». По данным опросов Gallup, США показывают самый низкий уровень национальной гордости за 20 лет — 58%. В Великобритании лишь 47% опрошенных говорят, что предпочли бы быть гражданами своей страны, а не какой-либо другой.

Влад Никифоров