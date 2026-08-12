СКР сообщил подробности крушения самолета Ан-2 в Самарской области

Легкомоторный самолет Ан-2 упал в Самарской области во время орошения полей. Пострадал пилот, его госпитализировали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Самолет упал в селе Новая Жизнь в Кошкинском районе. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (263 УК РФ). Пострадавшего при падении самолета Ан-2 эвакуируют в Самару, заявили «РИА Новости» в правительстве региона.

ЧП случилось сегодня ночью. Причины аварии пока не установлены.