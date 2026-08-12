Долгосрочная аренда небольшой квартиры в Челябинске подорожала на 5%

В августе 2026 года ставка долгосрочной аренды однокомнатной квартиры и студии в Челябинске составляет 22 тыс. руб. По сравнению с апрелем показатель вырос на 4,8%, следует из отчета аналитического центра «Домклик».

Челябинск разделил 10-е место по удорожанию аренды среди крупных городов страны с Омском. Лидерами списка стали Самара (+13%, до 26 тыс. руб.), Екатеринбург (+11,9%, до 30,2 тыс. руб.) и Красноярск (+11,3%, до 25,6 тыс. руб.). При этом в четырех муниципалитетах цены на съем небольшой квартиры снизились. Это Ростов-на-Дону (–8%, до 23 тыс. руб.), Иркутск (–5,3%, до 28,4 тыс. руб.), Владивосток (–3,2%, до 36,8 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (–1,1%, до 36,6 тыс. руб.).

Виталина Ярховска