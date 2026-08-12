Правительство продлило на два года пошлину на экспорт рапса
Правительство России продлило на два года срок действия пошлины на экспорт рапса. Согласно постановлению, тариф будет действовать до 31 августа 2028 года.
Документ от 10 августа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения внесли в постановление кабмина от 27 ноября 2021 года.
Пошлина на экспорт семян рапса действует с 1 сентября 2024 года — тогда ее ввели как замену полному запрету на вывоз. Изначально меру утверждали до конца августа 2026 года. Размер ставки остался прежним: 30%, но не менее €165 за тонну.