Власти США закупят для сотрудников ICE перчатки-электрошокеры на $20 млн
Министерство внутренней безопасности США намерено потратить $20 млн на закупку специальных перчаток, способных наносить удары электрическим током. Сотрудники службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) получат несколько тысяч таких устройств к марту 2027-го. Об этом сообщает Associated Press.
Перчатки с электрошокером GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter) производятся компанией Compliant Technologies LLC из Лексингтона, штат Кентукки. Устройство используется в нескольких тюрьмах и полицейских участках. Перчатки используются как предмет одежды, но могут быть активированы специальным переключателем.
Глава Института предотвращения смертей в местах заключения Джон Питерс сравнил воздействие перчаток с укусом пчелы и назвал их эффективным инструментом. По его словам, устройство поможет офицерам «быстрее задерживать преступников и сокращать время конфронтации». По его мнению, запланированная закупка со стороны ICE, вероятно, станет крупнейшей для Compliant Technologies.
Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) постоянно подвергается критике за насильственные действия и нарушения правил во время операций против нелегальных мигрантов, в том числе за массовые депортации и незаконное проникновение в дома. Например, в январе 2026 года Associated Press сообщило, что руководство ICE разрешило своим сотрудникам проникать в дома без судебного ордера, основываясь лишь на административном ордере, который не требует одобрения судом.
В июле 2026 года агентам ICE временно запретили задерживать мигрантов в автомобилях после двух инцидентов в Хьюстоне и Биддефорде, когда офицеры открыли огонь и убили двух человек. Министерство внутренней безопасности США пояснило, что офицеры стреляли в целях самозащиты, так как водители сопротивлялись задержанию. Однако в городах США, включая Миннеаполис, проходили массовые протесты против действий агентов ICE.