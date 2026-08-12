Власти США закупят для сотрудников ICE перчатки-электрошокеры на $20 млн

Министерство внутренней безопасности США намерено потратить $20 млн на закупку специальных перчаток, способных наносить удары электрическим током. Сотрудники службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) получат несколько тысяч таких устройств к марту 2027-го. Об этом сообщает Associated Press.

Перчатки с электрошокером GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter) производятся компанией Compliant Technologies LLC из Лексингтона, штат Кентукки. Устройство используется в нескольких тюрьмах и полицейских участках. Перчатки используются как предмет одежды, но могут быть активированы специальным переключателем.

Глава Института предотвращения смертей в местах заключения Джон Питерс сравнил воздействие перчаток с укусом пчелы и назвал их эффективным инструментом. По его словам, устройство поможет офицерам «быстрее задерживать преступников и сокращать время конфронтации». По его мнению, запланированная закупка со стороны ICE, вероятно, станет крупнейшей для Compliant Technologies.

Влад Никифоров